Biohof Tomic: Eine nachhaltige Erfolgsgeschichte

Er war einer der ersten, der in Kärnten auf organisch-biologischen Landbau gesetzt hat und es wurde daraus eine Erfolgsgeschichte. Johannes Tomic ist mittlerweile Berater für zahlreiche Landwirte, die ebenfalls ihre Böden nachhaltig bewirtschaften wollen und das ohne Kunstdünger. Denn seit 30 Jahren wurde am Biohof Tomic nicht ein Deka Kunstdünger verwendet. Was konventionelle Landwirte oft noch immer für unmöglich halten, hat Johannes Tomic geschafft. Für ihn ist biologische Landwirtschaft Berufung.