Zwischen nützlichen Tieren und gefährlicher Plage

Ein wahres Problem ist jedoch die invasive, eingeschleppte asiatische Hornisse. Das ganze Volk überlebt den Winter und die Population wächst rasant. Besonders auf die Honigbienen hat es diese Art abgesehen. „Die asiatische Hornisse jagt die Bienen effizient und lauert ihnen bei den Fluglöchern sogar auf“, so der Naturschutzbund Kärnten. Dabei schädigt sie die Bienenvölker erheblich und so auch den Ertrag. Experten hofften auf eine Verminderung der Population durch den Winter, doch dieser war dieses Jahr sehr mild, wodurch nur wenige starben. Und auch die Fressfeinde der asiatischen Hornisse halten sich in Kärnten in Grenzen …