Konferenz der Landeschefs mit „degradiertem“ Dosko

SPÖ-Chef Babler ist noch ein Unbekannter

Den nun womöglich endgültig neuen SPÖ-Chef Andreas Babler kennt Stelzer überhaupt nicht, er ist ihm nie begegnet. Was er von ihm hält? „Ich kenne nur seine mediale Darstellung der vergangen Wochen, und da gehen seine Aussagen schon sehr in ein total linkes Spektrum. Wir haben auch vernommen, dass man seitens der SPÖ eine Regierung sucht, in der die ÖVP nicht mehr sein soll und auch die FPÖ nicht. Ich frage mich nur, wo es in Österreich eine Mehrheit geben soll, die sich links der Mitte findet?“ Trotzdem sei für die ÖVP sonnenklar, jetzt nicht in Neuwahlen zu gehen: „Wir wollen einfach die Stabilität gewährleisten, die sich die Leute gerade in so einem Wirbel erwarten.“