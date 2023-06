Zurück in der Ostliga - Flögel übernimmt in Krems!

Im Winter wechselte Flögel vom FC Marchfeld Donauauen in die 2. Landesliga nach Bisamberg. Die „Mission Klassenerhalt“ hat er mit den Niederösterreichern gemeistert - jetzt juckte es wieder den Weg nach oben anzutreten. Da kam das Angebot vom Kremser SC genau richtig. „Da habe ich nicht lange überlegen müssen. Krems ist ein toller Verein mit einer großen Tradition und viel Potenzial“, streut Flögel, der heute seinen 52. Geburtstag feiert, seinem kommenden Arbeitgeber Rosen, „aber das haben sie sich auch hart erarbeitet in den letzten Jahren.“



Tolles Frühjahr

Die Kremser zeigten in der abgelaufenen Saison mit Platz sieben in der Tabelle auf. Vor allem das Frühjahr war mit 27 Punkten ganz stark. „Wir wollen diese Performance natürlich auch in der nächsten Meisterschaft auf den Platz bringen“, so Flögel weiter. Am Kader der Schwarz-Weißen wird schon eifrig gebastelt. Die Schlüsselspieler haben sich bereits zum KSC bekannt. Goalie Riegler, Goalgetter Schibany, Bauer, Starkl und Ambichl bleiben den Kremser treu.



Mit Florian Sittsam hat man auch schon einen routinierten Defensivspezialisten an Land gezogen. „Den einen oder anderen Neuzugang wird es noch geben. Da wird es sich aber eher um junge Spieler handeln“, gibt Flögel noch Einblicke ins Transfergeschehen. Bei den Abgängen tut sich auch schon einiges. Neben Trainer Wagner werden auch Maierhofer, Hoppi, Jaindl und Schnürer den Klub verlassen.

Am 16. Juni gibt es das erste „Beschnuppern“, ehe es am 19. Juni dann voll zur Sache geht in der Vorbereitung.