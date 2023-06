„Nirgends so günstige Mieten wie in Österreich“

Wie das Haus in Schuss halten?

„Wir sprechen jetzt von Beträgen, die je nach Kategorie zwischen 1,12 und 4,46 Euro pro Quadratmeter liegen“, sagt Präsident Martin Prunbauer zur Erhöhung. „Wie soll ein Hauseigentümer mit Einnahmen in dieser Höhe sein Haus in Schuss halten?“ In keinem anderen Land Europas finde man so „günstige Mietbeträge pro Quadratmeter wie in Österreich“.