Immer mehr müssen Miete schuldig bleiben

Situation in Gemeindebauten prekär

Geht man von diesen Durchschnittszahlen ins Detail, zeigt sich, dass die Lage in den Gemeindebauten am schlimmsten ist: Hier ist bereits jeder sechste Mieter in Rückstand geraten, während etwa die Mietrückstände bei privaten und genossenschaftlichen Mietwohnungen zwischen 5,5 und 6 Prozent liegen.