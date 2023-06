Familienvater zittert wegen Haftbefehl aus Afrika

Alles hätte so schön sein können, doch ein netter Italien-Urlaub endete für Mario A. aus Niederösterreich plötzlich in der gemeinen Arrestzelle von Bologna. Frühmorgens wurde der zweifache Familienvater am 20. Mai von Carabinieri im Hotelzimmer heimgesucht und vor den Augen seiner geschockten Lebensgefährtin Julia P. verhaftet. Grund dafür: ein hanebüchener Haftbefehl aus dem fernen Mauretanien.