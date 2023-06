Jugendrotkreuz: Die besten Jung-Ersthelfer

Jährlich bildet das Jugendrotkreuz über 100.000 Schüler in Erster Hilfe aus. Beim Bundeswettbewerb am Maltschacher See traten 30 Gruppen - bestehend aus 11- bis 19-jährigen Schülern gegeneinander an. Die Kinder und Jugendlichen, die aus verschiedensten Schulstufen, wie der Unter-, Ober- sowie der Sekundarstufe am Wettkampf teilnahmen, wurden in Gold- und Silberbewerbe eingeteilt. Den Silberbewerb bestritten die jüngeren Teilnehmer. Dieser fiel kürzer aus, beinhaltete aber trotzdem schon anspruchsvolle Themen wie die Wiederbelebung, die Absetzung eines Notrufes oder das frühzeitige Erkennen von Krankheiten. Im Goldbewerb wurden Verkehrsunfälle, wie Auto- oder Mopedunfälle, aber auch das Versorgen schwererer Verletzungen behandelt.