Neubeginn mit Hotel für den „Bundesländerhof“

Fast drei Jahre haben Andreas Agh und Marius Moser überlegt, in welche Richtung sie nach dem Erwerb des ehemaligen Bundesländerhofes in Eisenstadt mit dem Gebäudekomplex gehen wollen. Jetzt haben die geschäftsführenden Gesellschafter der Hoch3 Wohnen Colmarplatz GmbH gemeinsam mit Stadtchef Thomas Steiner das Geheimnis gelüftet. Wie in der Vergangenheit angedeutet, soll im Großteil des früheren „Hotel Burgenland“ betreutes Wohnen Einzug halten. Rund 68 Zimmer sind laut Agh geplant. Außerdem wird der Gebäudeteil des ehemaligen Restaurants „Bienenkorb“ abgerissen. Er weicht einem Neubau mit zeitgemäßer Hotelnutzung und rund 62 Zimmern.