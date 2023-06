Fast jeder zweite Luftschutzbunker unbrauchbar

In der vergangenen Woche kamen bei einem russischen Luftangriff in Kiew ein Kind und zwei Erwachsene ums Leben, da der nächstgelegene Luftschutzbunker verschlossen war. Daraufhin wies der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Regierung an, sich um Verbesserungen in dieser Situation zu kümmern.