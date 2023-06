Moskau: Ukrainische Donezk-Offensive vereitelt

Zentralrussland: Drohnen stürzen auf Autobahn

Indes gab es auch in Russland selbst Kampfhandlungen. Der Gouverneur der Grenzregion Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, bestätigte am Sonntagabend Gefechte in der Ortschaft Nowaja Tawolschanka. Es sei auch eine Energieanlage bei einem Drohnenangriff in Brand geraten. Verletzte habe es keine gegeben. Zudem dürfte es einen Drohnenangriff auf Zentralrussland gegeben haben.