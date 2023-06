US-Wahlkampf: Haley will Ukraine unterstützen

In den USA wird am 5. November 2024 ein neuer US-Präsident oder eine neue US-Präsidentin gewählt. Zusätzlich zu Haley und Trump hat auch der Gouverneur des Bundesstaats Florida, Ron DeSantis, seine Kandidatur bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass am Mittwoch der frühere Vizepräsident Mike Pence seinen Hut in den Ring wirft. Die Republikanerinnen und Republikaner küren ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten in einer parteiinternen Vorwahl. Die Chancen Haleys gelten als gering.