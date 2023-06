Trumps „putziger“ Trumpf im US-Wahlkampf

Ramaswany verurteilte als Erster Trumps Verurteilung

Der in den USA geborene Sohn indischer Einwanderer macht auf konservativen Kanälen die Runde und schwingt munter die „Anti-Woke“-Keule. Dazu entzückt Ramaswamy die MAGA-Welt als unermüdlicher Verteidiger seines Rivalen Trump. Er war der Erste, der dessen Verhaftung in New York als „politisch motivierte Strafverfolgung, die ein dunkler Fleck in unserer Geschichte ist“, verurteilte. Der zweifache Familienvater hat das Talent, selbst die härtesten rechtspopulistischen Thesen wie ein netter Intellektueller herüberzubringen. Das hat ihm das öffentliche Wohlwollen des Mannes eingebracht, der sonst seine politischen Gegner mit verbalen Kanonenschlägen und Beleidigungen bombardiert. Auf seinem Truth Social schrieb Trump: „Was ich an Vivek mag, ist, dass er nur gute Dinge über Präsident Trump zu sagen hat! Ich freue mich, dass er so gut dasteht!“