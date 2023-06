Ludwigs Wink | Doskozils Träumerei

Doskozils Träumerei. Und was sagt der neue Ober-Rote selbst zu Ludwig, Babler und den Koalitionsausschlüssen? Im ersten großen Interview mit Conny Bischofberger am Sonntag Vormittag im Burgenland zeigt er gewisse Bewunderung für Andreas Babler, er anerkennt, dass der knapp gescheiterte Widersacher Menschen begeistern und Stimmung erzeugen könne. Er kündigt an, dass er Babler in sein Team holen wolle - in welcher Rolle, darüber kann oder will Doskozil freilich noch nicht sprechen. Und wie soll sich das Verhältnis zu Michael Ludwig entspannen? Er würde ihn, sagt Doskozil, „gerne als wichtigen Mitstreiter haben“. Und darum müsse und wolle er sich jetzt auch bemühen. Und wie erklärt er seine Festlegung, im Falle eines Sieges bei den Wahlen 2024 weder mit der FPÖ noch mit der ÖVP zu koalieren? Das resultiere aus der Überzeugung, dass Österreich ein neues Modell einer Regierung brauche, „nämlich eine Dreier-Konstellation mit Grünen und Neos“. Schaffen will er diese Dreierkoalition, indem die SPÖ auf 30 Prozent komme. Das kann man eine sehr optimistische Ansage nennen. Kritiker, an denen es Doskozil nicht mangelt, sprechen von Träumerei.