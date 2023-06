Umweltalarm: Fässer einfach im Böhm-Teich entsorgt

Aufmerksame Bewohner hatten Fässer im sogenannten Böhm-Teich bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Der Kommandant veranlasste nach einer Nachschau, dass auch ein Feuerwehrtaucher anrückte. Beim ersten Tauchgang wurden einige Fässer am Grund des Gewässers gefunden, bei denen der Inhalt noch unklar war. Deshalb wurde der Schadstoffzug Neusiedl am See nachalarmiert.