Hotelierin verärgert: 3000 Euro pro Monat für Gas

Preis wurde im Vorjahr schon einmal verdoppelt

Die konkreten Auswirkungen machen sich nun bemerkbar. Christa Fahringer meldete sich bei der „Tiroler Krone“. Mit ihrem Ehemann gründete sie im Jahr 2005 ein Hotel in Kufstein. 2019 übergaben sie den Betrieb an Tochter Viktoria und deren Schwester. „Viktorias Home“ heißt das Hotel seither. Vor wenigen Tagen landete ein Informationsschreiben der Tigas im Briefkasten des Hotels. Die Mutter schickte der „Krone“ ein Foto des Schreibens. Darin steht, dass der Gaspreis, der sich noch bis 30. Juni auf rund 5,2 Cent pro Kilowattstunde beläuft, ab 1. Juli auf rund 13,4 Cent erhöht wird. Ein Plus von stolzen 157 Prozent! Durch den Tigas-Bonus sind es „nur“ 10,2 Cent.