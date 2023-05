Massive Preissteigerung für die Tiroler Gaskunden

„Der Verbrauch lag im letzten Winter unter den Erwartungen. Dadurch wurden überschüssige Mengen am Markt verkauft und dieser Aktionsbonus ermöglicht. Auch in den nächsten Monaten wird die Marktentwicklung genau beobachtet, um möglichst rasch weitere Entlastungen an die Kundinnen und Kunden weitergeben zu können.“