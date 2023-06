Mutter über Betreuung: „Viele Frauen wollen das“

Der Erfinder des Modells, der frühere Berndorfer Ortschef Josef Guggenberger kämpft seit zehn Jahren für das System, will den Nutzen näher bringen. Dabei stellte er fest: „Im Alter dreht es sich es um, da versucht man die Pflege der Angehörigen in die Familie zu bekommen und diese zu entlohnen. Die Kinder sollen hingegen in die Betreuung, raus aus der Familie“, so Guggenberger.