Lauf nach Sizilien: „Aufgeben war keine Option“

„Fühlt sich wie Maschine“

Die Strapazen waren aber enorm. In der ersten Hälfte fiel das Einschlafen wegen großer Schmerzen schwer. In der Toskana erwischte ihn dann eine Lebensmittelvergiftung. Selbst da absolvierte Pichler 27 Kilometer, gehend. „Denn jeder einzelne hat gezählt.“ Mit der Zeit gewöhnte sich der Körper an die irren Belastungen. „Es war sehr wichtig, in einen Rhythmus zu kommen. Man fühlt sich da oft wie eine Maschine“, sagte Pichler.