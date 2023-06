400 Kasberg-Fans übergaben Petition an die Politik

Sein Parteikollege und Landtagspräsident Max Hiegelsberger übernahm am Samstag die 30.000 Unterschriften der Unterstützer – darunter auch Kinder, die auf ihrem „Heimberg“ das Skifahren gelernt haben. „Es wird von den Eigentümer-Gemeinden ein Tourismus-Masterplan für die gesamte Region Almtal-Kasberg in Auftrag gegeben. Das Land OÖ wird sich an den Kosten dieses Masterplans selbstverständlich finanziell beteiligen“, verspricht Achleitner.