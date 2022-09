Ikea und XXXLutz: Neues Duell der Möbel-Giganten

Die Kette, die im Besitz der oö. Unternehmerfamilie Seifert steht, expandiert ihrerseits seit Jahren rasant. In 13 europäischen Ländern ist man bereits aktiv (Gesamteinnahmen: 5,4 Milliarden Euro). Stark gewachsen ist man zuletzt etwa in Deutschland und in der Schweiz. Laut Saliger punktet XXXLutz mit einem breiteren Angebot als der Rivale. Man sei umgekehrt auf dem Weg, Ikea in Deutschland vom Thron zu stoßen. Und sogar in Schweden ist XXXLutz schon vertreten.