Symbolpolitik: Wenn die Straßen blockiert sind

Georg gehört aber nicht zu jenen Menschen, die diese Aktionen ausschließlich verteufeln. „Mir ist schon bewusst, was der Sinn dahinter ist und mir ist auch bewusst, dass wir etwas tun müssen. Schau dir an, wie heiß es in den Sommern bereits ist und wie rundum die Seen austrocknen. Man kann nicht einfach so weitermachen, als wäre nichts.“ In seinem Job steckt er im Zwiespalt, doch er sieht durchaus Potenzial, die Dinge auch im Kleinen zu verändern. „Wenn ich nicht arbeite, dann fahre ich in der Stadt öffentlich. Ich habe auch privat ein Auto, aber wenn ich in Wien etwas erledigen will, bin ich damit garantiert langsamer als mit anderen Verkehrsmitteln.“ Außerdem würden die von Klebern verursachte Staus kontraproduktiv sein. „Wenn die Leute dann ihre Motoren laufen lassen, hast du wahrscheinlich noch mehr CO2-Belastung als sonst.“