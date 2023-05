Die Nachteile der digitalen Offensive im Alltag

Im rasanten Tempo strampeln die Radfahrer den Donaukanal entlang, während die Sonne mühevoll gegen die spätwinterlichen Temperaturen kämpft. Dieser April macht wirklich, was er will und sorgt dafür, dass man noch zur Monatsmitte mit der Jacke durch die Stadt läuft. Als ich an einem kühlen Mittwochnachmittag nach einem Musiker-Interview gerade aus der Türe des Wiener Flex komme und meine E-Mails am Handy checke, spricht mich eine ältere Dame von der Seite an. „Entschuldigen Sie, was ist denn das da bitte?“ Dass das Flex seit knapp 28 Jahren an dieser Stelle die Fahnen der Wiener Clubkultur hochhält, war der Dame nicht bekannt. „Früher bin ich oft hier vorbeispaziert und habe mich immer gefragt, was wohl da drinnen ist.“ Sonst fragte sie niemanden. „Entweder fahren die Leute Rad, laufen, verstehen mich nicht oder sind in ihr Handy vertieft.“