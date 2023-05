Pflegekrise: Der Berufsalltag ist kaum zu stemmen

Um aus der allgemeinen Misere herauszukommen, bedarf es einer Kraftanstrengung von allen Seiten. Vor allem müssten aber Gesetzgeber und Regierende die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass man sich als kranker, verletzter oder pflegebedürftiger Bürger nicht voller Angst und Unsicherheit der Zukunft nähern muss. Dasselbe gilt auch für das medizinische Personal. „Meine Frau kommt oft völlig entkräftet nach Hause. Sie liebt ihren Job, aber die Bürokratie und das System legen ihr Steine in den Weg. So viele, dass die Leidenschaft für die Menschen langsam auch zurückgeht.“ Sandra steht exemplarisch für ein an der Kippe stehendes System, das derzeit nur noch überlebt, weil Passion und Berufsethos bei vielen an oberster Stelle stehen.