Kärntner Lithium wird in Saudi-Arabien verarbeitet

Stattdessen soll das Spodumen jetzt für diesen Arbeitsschritt in Containern nach Saudi-Arabien verschifft werden. Die Kosten seien „marginal“, müsse das Erz doch nur per Lkw 20 Minuten zum Koralmtunnel gebracht und dann per Bahn und Schiff abtransportiert werden, sagt Wanke. Er betont, dass weder die für das Werk in Wolfsberg nötige Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) noch steuerliche Vorteile in Saudi-Arabien für die Neuausrichtung ausschlaggebend gewesen seien. Aber die US-Partner hätten gesagt „Finger weg von energieintensiven Industrien in Europa“.