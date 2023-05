Wie Kärntner Erz deutsche E-Autos antreiben soll

Dass in den Tiefen der Koralpe im Kärntner Lavanttal Lithium lagert, ist seit Langem bekannt. Schon vor drei Jahrzehnten gab es Probebohrungen, doch erst mit dem Verkauf der Schürfrechte an einen australischen Bergbaukonzern ist das Interesse an dem „weißen Gold“ der Batterieproduktion wieder aufgeflammt. Eine aktuelle Machbarkeitsstudie der European Lithium zeigt, dass in der ersten möglichen Abbauzone 12,9 Megatonnen lithiumhaltiges Erz lagern - ein Schatz, wie es ihn in Europa nirgendwo gibt!