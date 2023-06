„Freue mich, mit den Burschen unterwegs zu sein“

Gleichwohl scheint ihm auch Respekt vor dem neuen Job innezuwohnen. „Es ist natürlich völliges Neuland für mich. Ich bin schon gespannt, wie das aufgenommen wird, und wie ich mich verwirklichen kann.“ „Mothl“ hatte Donnerstagmittag bekannt gegeben, wieder in den Ski-Zirkus zurückzukehren. Als Trainer. Er werde sich im Speed-Team sowohl auf Weltcup- wie auch auf Europacup- und teilweise auch auf Nachwuchsebene einbringen und versuchen, „das Ganze weiterzuentwickeln“. Seine konkreten Stationen stehen schon weitgehend fest: „Es wird im Herbst mit dem Training in Zermatt losgehen, dann steht der Abfahrtsstart in Zermatt auf dem Programm, dann Bormio, dann Europacup in Saalbach, dann Kitzbühel und gegen Ende noch einmal das Saisonfinale in Saalbach“, erklärt er im Interview mit Ski Austria.