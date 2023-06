„Mothl“ ist zurück! Mayer wieder im Ski-Zirkus

Zu seinen größten Erfolgen gehören sicher die drei Olympia-Goldmedaillen - zwei im Super-G (2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking), eine in der Abfahrt (2014 in Sotschi). 2022 holte er außerdem Olympia-Bronze in der Abfahrt. Der Kärntner holte in seiner aktiven Karriere elf Weltcupsiege, sieben in der Abfahrt, drei im Super-G, einen in der Kombination.