Ein Leichtgewicht als schwerer Junge vor Gericht

„Das geht alles gar nicht, sie ist ja viel schwerer“, sagte der 55 Kilo leichte Bosnier zur Richterin am Landesgericht Eisenstadt. Gut, sie wiegt 79. Und ihre Aussage hatte Hand und Fuß – im Gegensatz zu seiner. „Ich habe ihr nur ein einziges Mal eine gegeben. Mit der flachen Hand“, so der 30-jährige Bosnier, der mit der Mittelburgenländerin (26) fünf Kinder hat. Seit die Frau im November des Vorjahres ausgezogen ist, muss der Arbeitslose Unterhalt zahlen. Man staune: Monatlich in Summe 135 Euro.