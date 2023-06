Neos-Chefin: „Haushalte mit ORF nicht belasten“

Die Energie Steiermark senkt ab Juli die Strompreise erneut. Ist das genug?

Das ist jetzt einmal wichtig und ein Ergebnis unseres Drucks. In einem Land, wo sämtliche Energieversorger in öffentlicher Hand sind - in der Steiermark wieder zu hundert Prozent -, möge doch der Herr Bundeskanzler einmal seine Landeshauptleute durchtelefonieren und diese wiederum ihre Eigentümervertreter in die Pflicht nehmen, dass eine andere Preisgestaltung stattfinden muss. Wir wissen ja, dass die Preise am Weltmarkt sinken. Die Energieversorger geben diese Preissenkungen aber nur sehr langsam weiter. Der Profiteur ist die Landespolitik.