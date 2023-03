Unterschriften-Aktion gegen steirische ORF-Steuer

„Strafsteuer“ am Tapet des kommenden Landtages

Da aber die breite Kritik aus der Bevölkerung an Drexler und seinem roten Finanzreferenten Anton Lang abperlt, muss sich der Landeschef nun einer dringlichen Anfrage in der nächsten Landtagssitzung am 25. April stellen. Wie die „Krone“ erfahren hat, wird FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek dem ÖVP-Chef mit 15 brisanten Fragen zur „Strafsteuer für die Steirer“ auf den Zahn fühlen.