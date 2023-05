„Pfusch am Bau“ statt Generalsanierung

Am meisten habe er sich über seine eigene Leichtgläubigkeit geärgert. „Ein benachbarter Geschäftsmann, dem ich von meinem Sanierungsplan erzählt hatte, schlug mir den Mann als Spezialisten mit dem goldenen Händchen vor. Also kontaktierte ich ihn. Zuerst versprach er, die Sache in drei Wochen erledigt zu haben. Als sich nach vier Monaten die ganze Geschichte zum kompletten Desaster entwickelt hatte, erstattete ich Anzeige bei der Polizei.“