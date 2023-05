Fall Leonie: Mordurteile sind jetzt rechtskräftig

Unter Drogen gesetzt, vergewaltigt und tot an einen Baum gelehnt

Bis sie schließlich an der Überdosis starb. Am Morgen des 25. Juni 2021 legten die Afghanen die Tote einfach auf einem Grünstreifen an einem Baum gelehnt ab. Die Staatsanwaltschaft klagt die drei Männer wegen Vergewaltigung mit Todesfolge und sexuellen Missbrauch Unmündiger an. Besonders die Privatbeteiligtenvertreter der Familie Johannes Öhlböck und Florian Höllwarth forderten von Anfang an eine Mordanklage.