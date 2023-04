Fall Leonie: Zwei Verurteilte legten Berufung ein

Das bestätigte OGH-Mediensprecher Frederick Lendl am Mittwoch auf Anfrage. Ein fünfköpfiger Senat wird demnach am 31. Mai in einem öffentlichen Gerichtstag zusammentreten. Drei Männer afghanischer Abstammung hatten das in Niederösterreich wohnhafte Mädchen in eine Wohnung mitgenommen, der Schülerin Ecstasy verabreicht und diese missbraucht, als die Wirkung der Drogen einsetzte.