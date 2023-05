Hasen lösten Unfall mit zwei Schwerverletzten aus

Ein 15-Jähriger aus Schlierbach fuhr am Sonntag mit einem Moped auf einem Güterweg in der „Au Wiese“ im Gemeindegebiet von Inzersdorf im Kremstal. Als plötzlich zwei Feldhasen von rechts die Fahrbahn querten, verriss er das Zweirad, geriet dadurch in eine Wiese und stürzte nach etwa 20 Metern in einen Graben.