Ukraine-Reporter Wehrschütz besuchte Schüler

„Helft geflüchteten Kindern Deutsch zu lernen“

„Es ist wichtig zu sehen, wie es in der Ukraine zugeht. An unserer Schule haben wir zwei geflüchtete Kinder“, so Direktorin Silvia Schlögl-Hierz. „Dann hab’ ich einen Auftrag für euch: Helft ihnen beim Deutschlernen – aber bringt ihnen auch ein bissl Steirisch bei“, verabschiedet sich Wehrschütz.