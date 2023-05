Ohne sie läuft‘s auf der Dult nicht

Wenn Claus Rüdigers Schwägerin die kleinen Gondeln des „Break Dance“ startet, verliert man darin ziemlich schnell die Orientierung. Die ganze Familie Rüdiger ist zur Dult gekommen und hilft auf dem Messegelände aus. Zusammen wohnen sie in den neun Tagen in einem Wohnwagen, der am Rand der Dult steht. „Anders als mit der ganzen Familie würde es nicht gehen“, ist er sich sicher. Das Schausteller-Sein liegt im im Blut: Rüdigers Eltern haben vor 50 Jahren das erste Fahrgeschäft gekauft. „Meine Kinder sind quasi im Wohnwagen aufgewachsen. Man wächst da rein“, sagt er über das Leben als Schaustellerfamilie. „Es ist anstrengend, aber es macht auch viel Spaß.“ Von Ostern bis Mitte November ist er mit seinem „Break Dance“ in ganz Österreich unterwegs.