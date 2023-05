Preuner verhaut den Fassanstich auf der Dult

Ausgelassen ist die Stimmung im größten Festzelt auf der Dult am Samstag. Im Messezentrum warten die Besucher auf den Höhepunkt des Tages: den Fassanstich des Biers. Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner hält den Holzhammer in der Hand, zielt und trifft zielgenau den Zapfhahn. Das Bier fließt schon und der Bürgermeister setzt noch zwei Schläge nach. Scheppernd geht dabei ein Bierkrug kaputt, mit dem Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf die ersten Tropfen auffangen wollte. Ein wahrhaft krachender Beginn des größten Volksfestes in Westösterreich.