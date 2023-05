Neun Tage lang: Die Salzburger Dult startet

Am Dienstag gibt es Rabatte für Familien

Eltern sollten sich den 30. Mai dick im Kalender markieren. Denn: Am kommenden Dienstag ist auf der Dult „Familientag“. Es gibt Rabatte auf Essen und Trinken sowie ermäßigte Eintritte für einige Fahrgeschäfte. Zu haben ist etwa ein Ticket für für drei verschiedene Fahrgeschäfte mit Hüpfburg, Kettenkarussell und Samba-Ballon. Der Eintritt auf das Festgelände ist an allen Tagen völlig kostenlos.