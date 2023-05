Neue rote Chancen | Babler und der DDR-Star

Neue rote Chancen. Vor einer Woche durfte sie noch hoffen - am Montag war dann Gewissheit, dass Pamela Rendi-Wagners Ende als SPÖ-Chefin besiegelt ist. Ein paar Tage später ist die erste Frau an der Spitze der SPÖ im Interview mit Conny Bischofberger für die Pfingst-„Krone“ spürbar gelöst, fast fröhlich. Sie denkt, wie sie erzählt, daran, ein Buch zu schreiben, wäre ansonsten „offen für eine interessante Aufgabe im medizinischen Bereich“. Allerdings nicht direkt in der Patientenversorgung. Und sicher nicht annehmen möchte sie das von Parteichef-Kandidat Andreas Babler in der „Krone“ genannte Angebot, in sein Team zu kommen. Dabei scheinen die Chancen der SPÖ trotz der tiefen Gräben, die sich durch die Partei ziehen, nach Rendi-Wagner zu steigen, wie eine topaktuelle Umfrage im Auftrag der „Krone“ jetzt bestätigt. Sowohl mit Hans Peter Doskozil wie auch Andreas Babler an der Spitze würde die SPÖ den Freiheitlichen sehr nahe rücken und die ÖVP auf Platz 3 verweisen. Aber warten wir einmal ab, was uns die nächsten Tage, Wochen und Monate noch so alles alles an Überraschungen bescheren!