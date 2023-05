Wohl in Österreich: England-Stars gegen Ukraine

Geheimhaltung

Am Freitag erst weilte eine ukrainische Delegation im Klagenfurter Wörthersee-Stadion, sah sich die Begebenheiten vor Ort an – und reservierte das Stadion für besagten Termin bereits vor. In der „Poleposition“ ist aber das Wiener Happel-Stadion – vor allem auch aufgrund der größeren ukrainischen Community vor Ort. Organisiert wird alles über eine private Agentur, die sich derzeit noch in strenger Geheimhaltung übt.