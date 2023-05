Sex-Szenen mit Kind und Porno-Dreh im Drogenrausch

Erschütternde Details

Das erschreckende Spektrum aller Anschuldigungen reicht von pornografischen Darstellungen Minderjähriger über Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses bis zum sexuellen Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person, wie es in der Fachsprache von Juristen heißt. Letzterer Paragraf betrifft einen Vorfall am 5. November 2021. Gegen Abend soll sich der Burgenländer an zwei Frauen vergangen haben, während die Österreicherin (21) und die Italienerin (22) bei ihm daheim schliefen. Vermutet wird, dass den beiden Suchtmittel verabreicht worden waren, um ihnen die Sinne zu rauben. „Weißes Pulver“, demnach Kokain, mit Röhrchen scheint öfters auf dem Tisch in der Wohnung des mutmaßlichen Täters bereitgelegen zu sein. Das spiegeln die selbst gemachten Porno-Aufnahmen wider. Nach der Einnahme des Rauschgifts ist es zu abartigen Sex-Szenen gekommen, die per Video festgehalten wurden.