Keine Soldaten, aber zwei Mio. Euro für Entminung

Die Regierung hat am Freitag einmal mehr bekräftigt, keine österreichischen Soldatinnen oder Soldaten zur Entminung in die Ukraine zu schicken. Man werde den „International Trust Fund“ (ITF) mit zwei Millionen Euro unterstützen, der dann der Ukraine bei der Entminung hilft, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ergänzte, dass es bei dieser humanitären Hilfe wichtig sei, die „strengste Interpretation der Neutralität“ einzuhalten.