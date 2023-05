Abwehrchef verlängert doch beim WAC!

Dominik Baumgartner, der seit Sommer 2019 ein Teil des Wolfsrudels ist, unterschreibt einen neuen Vertrag bis 2026. Der Innenverteidiger brachte es bis dato bereits auf 111 Einsätze für die Wölfe, in denen er elf Tore erzielen konnte. In der laufenden Spielzeit führte der Defensivmann die Wölfe bereits einige Male als Kapitän aufs Spielfeld. Der Verbleib ist aber eher überraschend, zumal auch Sturm und vor allem der LASK (Gespräche waren schon sehr fortgeschritten!) an ihm dran waren.