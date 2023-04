Wolfsbergs Abwehrchef beim LASK am Notizzettel

Neuer Interessent

Dass Abwehrchef Dominik Baumgartner die „Wölfe“ am Saisonende ablösefrei verlassen wird, ist fix. Wohin es ihn zieht? Nach Sturm hat sich nun der LASK eingeschaltet, soll sogar in der Pole Position um die Dienste von „Baumi“ sein. Der WAC indes denkt an Sando Ingolitsch - dem Rechtsverteidiger wurde von Sturm schon mitgeteilt, in der nächsten Saison einen schweren Stand auf seiner Position zu haben.