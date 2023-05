Witziger Trailer: Barbie und Ken in „realer Welt“

Echt jetzt? Ja, endlich echt.

Gezeigt wird erstmals kein Animationsfilm, sondern der turbulente Ausflug der Figuren in die echte Welt. Barbie und Ken müssen sich in der realen Welt zurechtfinden. „Meine Fersen sind auf dem Boden“, stellte die gewöhnlich auf Stöckelschuhen spazierende Barbie an einer Stelle fest. „Warum starren mich die Männer so an?“, fragte sie sich, mit perfekter Föhnwelle und knallbunt angezogen, beim Rollschuhfahren mit Ken im kalifornischen Venice Beach.