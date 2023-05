Margot Robbie trägt Bikini bei Chanel-Show

In den Paramount Pictures Studios in L. A. fand am Dienstag die Chanel Cruise 2034/24 Show statt, Mode-Fans auf der ganzen Welt sind begeistert von der Kollektion. Mit dabei war natürlich ein riesiges Star-Aufgebot, ein besonders schöner Anblick war beispielsweise die australische Schauspielerin Margot Robbie!