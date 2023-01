Margot Robbie verrät Nacktszenen-Geheimnis

Mit der ausschweifenden Partyszene in „Babylon“ habe sie keine Probleme gehabt, verriet Margot Robbie jetzt in einem Interview. Denn schon bei ihrem Durchbruch in dem Film „The Wolf of Wall Street“ aus dem Jahr 2013 habe sie sich splitternackt vor der Kamera präsentieren müssen. „Du wirst so schnell unempfindlich. Es fühlte sich an wie ein ganzes Leben und auch wie eine ferne, verschwommene Erinnerung“, erklärte sie in einem Podcast-Gespräch.