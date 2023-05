Aus Angst vor Manson: Wood überlässt Sohn dem Ex

Manson soll seine Ex nicht bedroht haben

Wood will von einem Ermittler erfahren haben, dass ihre Sicherheit in Gefahr sei. Bell hatte vor dem Familiengericht behauptet, dass Wood „meinen Sohn von mir fernhält“. In den Gerichtsakten schrieb er: „Welche Ängste Evan hinsichtlich Dritter auch hat, sie sollten keine Auswirkungen auf das Sorgerecht für unseren Sohn haben. Ich will gar nicht daran denken, welchen psychologischen Schaden Jack davontragen wird, weil Evan ihm Angst macht und ihn von mir isoliert.“