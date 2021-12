Evan Rachel Wood hat wegen Manson Angst um Sohn

Manson-Fans schicken Todesnachrichten an Wood

Weil sie die erste war, die mit Mansons Missbrauch an die Öffentlichkeit ging, wird Woods Leben von den Fans des 52-Jährigen bedroht, berichtete „Enterpress News“. Sie legte dem Gericht als Beweis Onlinenachrichten vor. Eine lautete: „Wenn du mir Manson nimmst, dann nehme ich dein Leben!“. Andere Fans schrieben Wood: „Wir wissen, wo du lebst“, und „Ich bin verrückt genug, um zu dir zu kommen und dich eigenhändig umzubringen!“ Wood: „Die Gefahr droht nicht vom mutmaßlichen Täter (so nennt sie Manson, Anm.) allein, sondern auch durch seine fanatische Fangemeinde, zu der auch Satanisten, Päderasten und Nazis gehören.“